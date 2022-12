Victoria Beckham zapewnia, że NIE OPEROWAŁA NOSA: "To tylko MAKIJAŻOWE TRIKI". Porównajcie sami... (ZDJĘCIA)

Operacje plastyczne i dobrodziejstwa medycyny estetycznej zdecydowanie nie są obce wielu gwiazdom. Choć kiedyś wiele z nich szło w zaparte i zapewniało, że nigdy nie poszły pod nóż, to coraz częściej znani i lubiani przyznają się do ingerencji w urodę, co w wielu przypadkach spotyka się ze zrozumieniem ze strony internautów. Trudno się zresztą dziwić, bo w walce o samoakceptację nie ma przecież nic złego.

Victoria Beckham i operacje plastyczne. "Ciesz się tym, co masz"

Pod nóż poszła swego czasu również Victoria Beckham, co sama zresztą przyznała. Od lat plotkowało się, że żona Davida Beckhama marzyła o większym biuście i osiągnęła swój cel właśnie przy pomocy operacji plastycznej. Mimo że efekt był widoczny gołym okiem, to niegdysiejsza Posh Spice wielokrotnie tego zaprzeczała. Przynajmniej do pewnego momentu.

Powinnam napisać, żebyś nie majstrowała przy piersiach. Przez tyle lat się tego wypierałam, to głupie. Tak działają kompleksy. Ciesz się tym, co masz - napisała w liście do samej siebie sprzed lat w brytyjskim "Vogue'u".

Wyznanie Victorii wywołało lawinę plotek na temat tego, co jeszcze mogła w tajemnicy poprawić. Podejrzenia niemal od razu padły na nos, który od czasu początków w Spice Girls tajemniczo zmienił swój kształt.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Anja Rubik szokuje w "Top Model", a Polsat kończy 30 lat!

Victoria Beckham zaprzecza, jakoby majstrowała przy nosie. Czy aby na pewno?

Teraz Beckham podjęła współpracę z makijażystką Charlotte Tilbury, która w nagraniu udostępnionym na YouTubie porozmawiała z nią nieco na temat ulubionych makijażowych trików. Okazuje się, że jednym z nich jest konturowanie nosa, po czym między paniami wywiązała się krótka dyskusja. Jednym z wątków, które poruszyły, była właśnie operacja nosa.

Ludzie podchodzą do mnie i pytają, czy robiłam nos. Mówię, że nie, po prostu go konturuję i stosuję te same triki, których ludzie używają od lat na czerwonym dywanie i podczas sesji - mówiła Charlotte.

Mi też mówiono, że robiłam nos. Nigdy nie robiłam nosa, od zawsze mam taki sam. To tylko makijażowe triki, używam bronzera - zapewniła w odpowiedzi Victoria.

Ze słowami celebrytki oczywiście trudno się kłócić, w końcu ona wie najlepiej, czy i co robiła. Internauci nie są natomiast przekonani, czy było to szczere wyznanie, bo za czasów Spice Girls jej nos wyglądał nieco inaczej. Tym samym wyznanie Victorii kolejny raz wywołało lawinę domysłów.

My z kolei po prostu pozostawimy Wam zdjęcia dla porównania. Oceńcie sami.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.