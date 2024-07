Victoria Silvstedt przyciąga wzrok na gali w Saint-Tropez. 49-letnia modelka postawiła na imponujący dekolt i krzykliwą spódnicę (ZDJĘCIA)

Victoria Silvstedt ma na swoim koncie kilka godnych pochwały współprac z największymi domami mody na świecie. Modelka współpracowała między innymi z Chanel, Givenchy czy Valentino. Największą popularność przyniosła jej jednak "Dziewczyna Playboya", którą to została obwołana po tym, jak Hugh Hefner zaprosił ją na sesję zdjęciową do "Playboya". Występ na okładce tegoż magazynu otworzył jej również drzwi do wielkiej kariery, bowiem stała się wówczas jedną z najbardziej rozchwytywanych dziewczyn w branży modowej.