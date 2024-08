Viki Gabor stale mierzy się z hejtem: "Były plotki, że jestem w ciąży. To było bardzo obrzydliwe"

Viki Gabor o trudnej drodze do sławy

Zdaję sobie sprawę z tego, że są plusy i minusy sławy. Wiedziałam, że krytyka będzie się pojawiać. Cieszę się, że mogę robić to, co kocham i spełniać swoje marzenia, bo to jest szansa, która nie przytrafia się wszystkim i trzeba ją jak najfajniej wykorzystać. Mówię sobie, że to jest moje jedyne życie, w którym będę mogła realizować swoje marzenie, więc muszę to robić od początku do końca. (...) Były plotki, że jestem w ciąży. To już moim zdaniem było bardzo obrzydliwe. Nie wiem, kto to pisał... Kto zwraca uwagę na takie rzeczy? Jeżeli to była kobieta, to strasznie współczuję, bo to musi być jakaś krejzolka, która potrzebuje wsparcia psychicznego - dodaje.