Viki Gabor stroi miny przed lustrem i chwali się ognistoczerwonymi włosami. Zaszalała? (ZDJĘCIA)

Viki Gabor zabłysnęła w polskich mediach dzięki programowi " The Voice Kids ". Międzynarodową sławę zyskała jednak po tym, gdy w 2019 roku wygrała 17. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci z piosenką "Superhero". Bez wątpienia było to duże osiągnięcie zarówno dla niej, jak i dla kraju. Od tego czasu Viki kontynuuje muzyczną karierę i buduje swój wizerunek w mediach.

Viki Gabor chwali się odważną metamorfozą

Nie ulega wątpliwości, że Viki przywiązuje ogromną uwagę do wyglądu. Artystka była znana ze swoich długich, brązowych włosów. Ostatnio nastolatka postanowiła zaskoczyć swoich fanów, prezentując zupełnie nową fryzurę. Na jej głowie zagościła odważna czerwień. Co ciekawe, jej nowy "look" wyraźnie przypadł do gustu obserwatorom, którzy nie ukrywają zachwytu.