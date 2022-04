Viki Gabor w ogniu krytyki po występie na Wiktorach! "TO JEST KATASTROFA"

Ostatnio pojawiła się na rozdaniu Wiktorów, gdzie wykonała utwór "Chodź, pomaluj mój świat" zespołu 2 plus 1. Niestety, jej występ nie należał do udanych. Wyglądało na to, że w natłoku obowiązków nastolatka zapomniała nauczyć się tekstu utworu i większość czasu na scenie poświęciła na robienie wokaliz. Gdyby nie chórek, ciężko byłoby stwierdzić, jaka piosenka jest prezentowana na scenie. Szczególnie nieprofesjonalnie wypadł refren w wykonaniu młodziutkiej gwiazdy.