W ciągu 3 dni przed kamienicą Taylor Swift DWUKROTNIE ARESZTOWANO tego samego stalkera

Jak podało CNN, w sobotę około godziny 13:30 nowojorscy policjanci aresztowali mężczyznę, który koczował przed kamienicą Taylor Swift na Dolnym Manhattanie i wypytwał ludzi o obecność gwiazdy. Mężczyzna nie reagował na prośby mieszkańców o opuszczenie terenu, a po przyjeździe służb okazało się, że ma on na koncie nakaz aresztowania.

Według New York Post, policja została wezwana przez jednego z ochroniarzy Swift. Stalker został opisany jako mężczyzna z "zaniedbaną brodą i długimi włosami". Podobno nie próbował się on włamać do kamienicy, a jedynie wyczekiwał na przybycie Taylor.