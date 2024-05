W jakiej branży pracowała partnerka Marcina Hakiela? Spore zaskoczenie. Wiemy też, jakie ma wykształcenie

Gość 12 min. temu zgłoś do moderacji 16 1 Odpowiedz

Czyli miała różne prace byle mieć z czego żyć .studiów pewnie nie ma i nie wiedzieć po co wielce się tego wstydzi bo co to za wielka tajemnica powiedzieć jaki się kierunek studiowało. Wydaje mi się że jak ktoś wrzuca foty z łóżka do neta to powiedzenie co się studiowało nie jest dużym problemem.