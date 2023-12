W kinie pożegnali rząd Mateusza Morawieckiego. Ludzie wstali z foteli i wiwatowali (WIDEO)

Gość 7 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Ja uważam że za Tuska było dużo gorzej niż za Pisu. Bardzo dobrze to pamiętam jak marzeniem młodych ludzi(w tym moim) było mieć umowę o pracę bo wszyscy lecieli na smieciowkach. To było bardzo trudne do spełnienia co brzmi śmiesznie w dzisiejszych czasach. Ja mimo tego że nie jestem fanką Pisu myślę że jeszcze za nimi zatęsknimy. Piszę to czysto obiektywnie. Za 4 lata będzie zmiana bo Tusk był już premierem i nie sprawdził się totalnie w tej roli.