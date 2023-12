W nowym dokumencie o rodzinie królewskiej ujawniono prawdę o tym, jak król Karol traktuje swoje wnuki. Zaskoczeni?

Jaa 35 min. temu zgłoś do moderacji 115 6 Odpowiedz

Przecież jest mnóstwo nagrań i tych oficjalnych i zrobionych przez fanów, jak oni się normalnie zachowują, przytulają i dają buziaki. Już Elżbieta nie stosowała się do tego zakazu, chyba że na oficjalnych wyjściach ale widać było że wnuki i prawnuki traktowała na totalnym luzie i jak babcia. Co ten Harry pierdzieli, to się słuchać nie da. Na prawdę nie mam nic do tych ludzi, ani nie jestem po stronie Kate ani Megan ale ludzie kochani… no dajcie sobie nawzajem żyć.