W "PnŚ" rozmawiano o "flippingu". Prawniczka: "Wynajduje się nieruchomości Z LOKATORAMI (...) trzeba posprzątać". Jan Śpiewak komentuje: "OBRZYDLIWE"

Edyta 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Każdy mierzy własną miarą a ludzie trafiają na podobnych do siebie. Ja wynajmuje to samo mieszkanie od 5 lat. Nie jest moje, należy do starszej kobiety, która mieszka za granicą. Opiekuje się nim jej matka, której uiszczam co miesiąc należności. Wynajęłam mieskzanie w dobrych pieniądzach ale strasznym stanie. Na własny koszt odswiezylam mieszkanie( meble z drugiej ręki itp..)ak żeby nie wstydzić się kogoś do niego wpuscić. Malowałam już 2 raz całe mieszkanie własnymi rękami. Mam w tyle głowy, że mieszkanie idzie na sprzedaż w przyszłości ale w życiu by mi nie przyszło do głowy, żeby komuś życie utrudniać lub nie dbać o metraż w którym sama żyje z Mężem i 2 dzieci. Nie zmieniam mieszkania bo znalezienie czegoś na wynajem mając dzieci graniczy z cudem żeby przebić się sprzez spam fochow tumanów właścicieli..ale przyjdzie kryska na Matyska, sama pracuje w nieruchomościach i jeszcze chwilę a przyjdzie i ceny wynajmu obniżać