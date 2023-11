W "The Crown" pokazano Karola PŁACZĄCEGO po śmierci księżnej Diany. Jak naprawdę wyglądała reakcja księcia?Jest STARY FILMIK

W ubiegłym tygodniu na Netfliksie zadebiutował długo wyczekiwany szósty sezon "The Crown". Przypomnijmy, że finał produkcji ukazującej losy rodziny królewskiej podzielono na dwie części. Widzowie od kilku dni mogą obejrzeć pierwsze cztery odcinki, w których scenarzyści skupili swą uwagę na ostatnich dniach życia księżnej Diany oraz jej tragicznej śmierci. Nie jest żadną tajemnicą, iż "The Crown" jest produkcją fabularną, a przedstawione w nim wydarzenia nie zawsze wiernie odwzorowują faktyczne losy royalsów. Jako że serial w dużej mierze bazuje jednak na prawdziwych wydarzeniach, media w ostatnich dniach szczegółowo analizują poszczególne odcinki, ochoczo zestawiając konkretne wątki z rzeczywistością.

Śmierć księżnej Diany "The Crown". Jak zareagował książę Karol?

Niewątpliwie najwięcej emocji w mediach oraz wśród widzów wzbudził trzeci odcinek finałowego sezonu "The Crown". To właśnie ten odcinek poświęcono bowiem tragicznej śmierci księżnej Diany. W serialu nie pokazano co prawda momentu wypadku samochodu, którym podróżowali Lady Di i Dodi Al-Fayeda, przedstawiono jednak pościg, który doprowadził do tragedii. W odcinku ukazano również reakcje poszczególnych członków rodziny królewskiej na druzgocące wieści.

Czy książę Karol płakał po śmierci Diany? Królewski biograf ujawnia

Jest oczywiste, że nie da się w pełni zweryfikować, czy ukazana w serialu reakcja księcia Karola na śmierć Diany była zbliżona do rzeczywistości. Obecny król z oczywistych względów raczej nigdy nie opowie publicznie o swoich odczuciach związanych ze śmiercią Diany. Reakcję Karola na tragedię opisano jednak w jego biografii "The King: The Life of Charles III" wydanej w 2022. Autor publikacji Christopher Andersen nie pozostawił wątpliwości co do tego, że Karol był załamany wieścią o śmierci byłej żony. Według królewskiego biografa pałacowy personel miał zastać zapłakanego księcia w jego pokoju.