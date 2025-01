W TV Republika bez zmian. "Obśmiano" słowa Racewicz, Młynarskiej i Ostaszewskiej. Powodem WOŚP: "Czują się lepsze od nas"

Wydawałoby się, że inicjatywa Jurka Owsiaka będzie okazją do zjednoczenia Polaków w słusznej sprawie, jednak nie wszyscy są tego zdania. TV Republika od początku bojkotowała Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i promowała nawet kontrakcję "Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę". Do tej pory na antenie prawicowej stacji uderzano głównie w polityków, ale, jak widać, nie zaszkodzi też zahaczyć i o show-biznes.

Tymczasem w Republice znów o WOŚP. "Obśmiano" m.in. Racewicz i Młynarską

Jeśli myśleliście, że to koniec krytykanctwa w sprawie Orkiestry na antenie Republiki, to byliście w błędzie. Tym razem temat WOŚP i samego Owsiaka poruszono w programie "Codziennie *****burza" Macieja Kożuszka. Różnica polega na tym, że skupiono się nie na wypowiedziach polityków, a właśnie znanych pań, które wielokrotnie nie szczędziły pracownikom stacji gorzkich słów. Zgodnie z tytułem nagrania na youtube'owym profilu Republiki, te miałyby ich zdaniem "dzięki Orkiestrze czuć się lepsze od nas".

Jedną z najbardziej samobójczych rzeczy, którą można robić w mediach, to jest próba odebrania ludziom tej rzeczy, dzięki której oni czują się lepsi. A już super samobójstwo to jest, jak tę rzecz próbuje im odebrać ktoś, kto należy do grupy, od której ci ludzie od wielu lat się czują lepsi - przekonywał prowadzący.

I tak oto przeszliśmy płynnie do wypowiedzi Joanny Racewicz, która w rozmowie z serwisem Kozaczek bardzo krytycznie oceniła sianie nienawiści wokół WOŚP i Jurka Owsiaka. Czy to dowód na to, że "czuje się lepsza od nas"? Według prowadzącego chyba tak, bo najpierw ironicznie drwił z tego, że wywiadu udzieliła na evencie i zza jej pleców wychodziły inne uczestniczki imprezy w eleganckich strojach, a potem argumentował to tak:

Trochę tak jest, że nienawiści jednak nie siać, ale z drugiej strony za każdym razem jak oni walczą z tym sianiem nienawiści, to muszą powiedzieć coś w stylu: "Jacy to są podli ludzie, którzy się z nami nie zgadzają" - przekonywał.

Potem, zapewne dla przeciwwagi, zaprezentowano nagranie Pawła Kukiza mówiącego o tym, że ludzie wrzucają datki do puszek dla czystości sumienia, a potem cały rok patrzą na innych z góry. Kożuszek określił WOŚP mianem "przepierki sumienia", a następnie próbował rozprawić się z Agatą Młynarską. Tu pokazano jej zdjęcie z Jurkiem z pierwszego finału akcji i podparto się artykułem "Faktu", a następnie zacytowano jej... pamiętny wpis z wakacji z 2016 roku.

Jest takie zaburzenie psychiczne, które Rafał Ziemkiewicz nazwał "urojeniem wyższościowym". I powiem tak - nie jestem ekspertem, ale stopień objawów tutaj... - komentował. Jak państwo zobaczą te wypowiedzi, to łatwiej jest zrozumieć, dlaczego ja mówię, że to jest "akcja samobójcza", jeżeli ktoś chce odebrać ludziom, szczególnie tym, którzy się mają za elity, coś, co sprawia, że one się czują bardziej szlachetne.

Znalazł się też moment dla Mai Ostaszewskiej, ale tu nawet nie zacytowano jej wypowiedzi, a tylko nagłówek z serwisu Onet. Zresztą, według prowadzącego chyba nie było to konieczne, bo przekonywał, że jego zdaniem i tak już "pozamiatał".

Proszę państwa, powiem krótko - pod każdym względem, o którym dzisiaj mówimy, sprawa jest rozstrzygnięta - stwierdził. Ja bym to podsumował tak krótko: czy Orkiestra pomogła chorym w Polsce? Na 100 procent, no wiadomo, że tak. (...) Ale druga sprawa jest taka: czy dzięki Jurkowi Owsiakowi Polska jest lepsza? Nie wydaje mi się, chociaż te patologie tych elit byłyby też obecne, gdyby Jurka Owsiaka nie było. On po prostu był ich katalizatorem.

