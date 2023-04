W "Uwadze!" TVN pokazano wywiad z matką Iwony Wieczorek. "Chcę wiedzieć, gdzie jest jej ciało. Iść i zapalić jej świeczkę, pomodlić się"

Jaga 1 godz. temu zgłoś do moderacji 59 0 Odpowiedz

Ostatnio czytałam, że na 40 osób przebadanych wariografem w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek 40 osób kłamało. Nie mieści mi się w głowie to z jak ogromną zmową milczenia mamy do czynienia w przypadku tego zaginięcia. A jeszcze bardziej nie mieści mi się w głowie, że śledczy nie byli do tej pory w stanie nikogo "przycisnąć" na tyle, by powiedział prawdę... Tyle różnych wątków, tyle niedociągnięć w śledztwie. Dziwne to wszystko. Mam nadzieję, że kiedyś poznamy prawdę.