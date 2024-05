Wakacyjny dramat Aleksandry Kwaśniewskiej i Badacha: W Rzymie nie działała winda. "Musieliśmy to elegancko przedy*ać"

Don 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

W tamtym roku mieszkałam w wakacje w starej kamienicy na czwartym piętrze bez działającej windy. Trudno mi było wejść po schodach z bagażem a potem musiałam przez te parę dni wchodzić i wchodzić kilka razy dziennie, czasem z zakupami. Jako że od dziesięciu lat mieszkam na parterze to to był dla mnie wysiłek. A szóste z bagażem to trochę koszmar i nie ma co pisać że problemy pierwszego świata, tylko dla kogoś ze słabym sercem to może być problem prawdziwy.