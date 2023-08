WAŻNE: Fani odnotowali PIERWSZY RUCH Anny Lewandowskiej w sieci! Tęskniliście? (FOTO)

Anna Lewandowska przez wiele lat budowała własne medialne imperium, a Instagram stał się naturalnym przedłużeniem jej kariery. "Lewa" pozostawała w codziennym kontakcie z obserwującymi praktycznie od zawsze, dlatego jej niedawne zniknięcie z sieci wywołało niemałą sensację. Od niemal dwóch tygodni internauci zastanawiają się, co ją do tego skłoniło.

Anna Lewandowska po cichu "wróciła" na Instagram. Internauci mają dowód

Po fali spekulacji management Lewandowskiej przyznał w rozmowie z nami, że powód jej nagłego zniknięcia jest dość prosty: po prostu wybrała się na wakacje i wkrótce wróci do dotychczasowych obowiązków. Co prawda nie jest jasne, kiedy dokładnie żona Roberta Lewandowskiego ponownie przemówi do swoich obserwujących, ale wygląda na to, że długo nie musieliśmy czekać.