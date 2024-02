Wcielił się w rolę Pawlaka i zachwycił widzów. Kim jest Adam Bobik z filmu "Sami swoi. Początek"?

"Sami swoi. Początek" to zdecydowanie jedna z najbardziej wyczekiwanych filmowych premier roku. Nowa odsłona kultowej komedii zabiera widzów do czasu dzieciństwa i młodości kultowych bohaterów - Kargula i Pawlaka. Za scenariusz produkcji odpowiada Andrzej Mularczyk, a w roli reżysera zadebiutował Artur Żmijewski. Gdy tylko ogłoszono, że powstanie nowa część kultowej serii, internauci zastanawiali się, kto zagra wybuchowych sąsiadów. Ostatecznie postawiono na nieco mniej znanych aktorów. W rolę Kargula wcielił się Karol Dziuba. Z kolei słynnego Pawlaka zagrał Adam Bobik. Co wiadomo o aktorze?

Adam Bobik urodził się 18 listopada 1988 r. w Hajnówce. Widzowie mogą kojarzyć go m.in. z roli Maćka Kowala w serialu "Na dobre i na złe". Właśnie ten angaż pozwolił mu na poświęcenie się bez reszty aktorstwu i porzucenie dorywczych prac. Wcześniej pracował m.in. jako telemarketer. W jednym z wywiadów Bobik wspominał swój felerny egzamin do Akademii Teatralnej w Warszawie.

Komisja uznała, że się nie nadaję i mi podziękowano po pierwszym etapie - wyznał w wywiadzie dla Wyborczej.

Mimo niepowodzenia, Adam za namową bliskich podszedł jeszcze do egzaminu w Warszawskiej Szkole Filmowej - tym razem z sukcesem. Do tej pory zagrał m.in. w wielu popularnych serialach, takich jak "O mnie się nie martw", "Prawo Agaty" czy "Korona królów". Można było podziwiać go też na wielkim ekranie, m.in. w "Planecie Singli" czy "Juliuszu". Prawdziwym przełomem w karierze 35-latka zdaje się być jednak angaż do filmu "Sami swoi. Początek". Czy Bobik czuł lekki strach, gdy zdał sobie sprawę, że wcieli się w tak kultową postać?

W trakcie czytania scenariusza nie nachodziły mnie takie refleksje, dopiero później pojawiła się panika: Kurczę, my naprawdę porywamy się na realizację kultowej rzeczy. Pomyślałem nawet, że to się nie może udać. Ale powiedziałem sobie: No dobra, jeżeli coś takiego przydarza się w moim życiu, to trzeba w to wejść. Później, w trakcie zdjęć, nie miałem już czasu, żeby to analizować. Byłem skupiony i zmotywowany, żeby grać, grać, grać i nie lękać się - tłumaczył w rozmowie z PAP.

