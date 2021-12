Wdzięczna Maja Bohosiewicz docenia pomoc Anny Lewandowskiej w przewiezieniu PSA do Dubaju: "KOCHANA ANIA"

Od tamtej pory Maja zdążyła już pojechać do Emiratów Arabskich i wrócić do Warszawy, gdzie domyka ostatnie kwestie związane z przekwaterowaniem. Influencerka swoim zwyczajem nie omieszkała pochwalić się w sieci imponującym mieszkaniem i zapierającymi dech w piersiach widokami z wybrzeża Zatoki Perskiej.

Kolejnym ważnym i niezwykle skomplikowanym przedsięwzięciem okazał się przewóz na miejsce ukochanej suczki Mai, Kuzi. We wtorek 31-latkę czekała samotna wyprawa z psinką do Niemiec i później do nowego miejsca zamieszkania, do czego niezbędny okazał się paszport dla zwierzaka, a także cała masa papierkowej roboty. Gdy Bohosiewicz czekała już z Kuzią na lot do Dubaju, aktorka postanowiła ze szczegółami opisać całe przedsięwzięcie z transportem psa liniami lotniczymi, które wymagało od celebrytki mnóstwo czasu i energii.