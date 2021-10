Welurowa Aneta Zając bryluje na balu charytatywnym na planie "Pierwszej miłości" (ZDJĘCIA)

Doooo 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

@Prawda ty się ciesz ze ty możesz iść na trening. Ja mam na obu kończynach 34 blizny pooperacyjne, o bieganiu czy rowerze to sobie mogę pomarzyć, a na czole tez człek nie ma wypisane, ej słuchajcie łażę ale jak podwinie nogawkę to trudno znaleść prześwit między bliznami. Także ten… dietę mam jak Monia bo inaczej mogiła. Mąż mówi ze jakby jadł tyle co ja to by z głodu umarł. Ten to ma dobrze jak niszczarka do papieru i packman z gierki w jednym. Jak widać ile ludzi tyle różnych przemian, nie ma co się zamartwiać, cieszyć się życiem bo dziś jest jutro go nie ma i byle do przodu.