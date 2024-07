Weronika Parys dorastała na planie "Plebanii", dziś jest już dorosła. Co teraz słychać u serialowej Kasi Cieplak? (FOTO)

Serial "Plebania" był prawdziwym hitem Telewizji Polskiej, a jego produkcja trwała łącznie przez kilkanaście lat. Widzowie bardzo szybko przywiązali się do postaci z Tulczyna, a obsada serialu składała się zarówno z uznanych, doświadczonych aktorów, jak i z młodych talentów, które stawiały na planie pierwsze aktorskie kroki.

Weronika Parys dorastała na planie "Plebanii". Jak dziś wygląda?

Wielu bohaterów popularnej telenoweli zapisało się w pamięci widzów do dziś. Tak jest chociażby w przypadku Weroniki Parys , która wcielała się w postać Kasi Cieplak , czyli siostrzenicy proboszcza. W roli Kasi zadebiutowała na ekranie jako niespełna sześciolatka. Z czasem zaczęła jednak dostrzegać negatywne konsekwencje udziału w "Plebanii".

Trudności nie ograniczały się wyłącznie do godzenia pracy z obowiązkami szkolnymi. Problematyczna stała się również tematyka serialu, o czym Parys wspominała podczas wywiadu z "Faktem". Jak to zwykle bywa, nie wszyscy byli po prostu w stanie oddzielić aktorki od odgrywanej przez nią postaci.

Rówieśnicy bardzo mi dokuczali, co było dodatkową motywacją do odejścia z serialu - przyznała. Wiara jest jednak kontrowersyjnym tematem. Często dogadywali mi nawet dorośli i zakładali, że skoro gram w takim serialu, to sama jestem osobą silnie prawicową i konserwatywną.