Weronika Rosati gorzko o konsekwencjach wypadku z Piotrem Adamczykiem. Wciąż walczy z bólem

We wrześniu 2013 roku auto, którym Piotr Adamczyk i Weronika Rosati jechali do Zamościa, wpadło w poślizg i stoczyło się do rowu. Podczas gdy siedzący za kierownicą aktor wyszedł z wypadku bez szwanku, jego świeżo upieczona partnerka miała znacznie mniej szczęścia, doznając skomplikowanego złamania nogi . W ten nieszczęśliwy sposób cała Polska dowiedziała się o ich kiełkującym związku, który ostatecznie skończył się jeszcze szybciej, niż się zaczął.

Rozstanie w atmosferze skandalu

Gwoździem do trumny tej relacji okazała się czasochłonny i kosztowny proces rekonwalescencji, który obojgu dał się mocno we znaki. Weronika miała do Piotra żal, że przez niego dostała uszczerbku na zdrowiu i musiała przejść 5 skomplikowanych operacji, on zaś miał jej za złe, że "związek z nią kosztował go poważne zachwianie kariery".