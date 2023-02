Wersow i Friz SĄ JUŻ PO ŚLUBIE?! Internautka przedstawia "dowody" (FOTO)

Wersow i Friz zostaną rodzicami

Błogosławiony stan Weroniki wywołał niemałe poruszenie. Zwłaszcza że w niedawnym wywiadzie dla Pudelka Karol zarzekał się, że nie jest jeszcze gotowy na to, by zostać ojcem...

Wersow i Friz mogą być już po ślubie? Fanka przedstawia "dowody"

1. Karol i Werka wyjechali na jakieś randomowe wakacje w styczniu, uważam też, że nie byli tam sami, bo np. ten reels u Werki nie wygląda, jak nagrany przez jakąś randomową osobę z plaży. Z tego, co mówili, to chcieli wziąć kameralny ślub za granicą. Tylko najbliższe osoby - brzmi pierwszy punkt, do którego twitterowiczka załącza zdjęcia pary z ostatniego zagranicznego wyjazdu.

2. Wera od momentu wyjazdu ciągle nosi pierścionek, który łudząco wygląda jak obrączka , nie ma go na żadnych wcześniejszych zdjęciach. Ma go nawet na zdjęciu z dzisiejszej randki - wskazuje pod fotografiami dłoni Sowy z tajemniczą biżuterią na palcu.

Na koniec fanka youtuberów zaznacza, że są to jedynie jej spostrzeżenia i zachęca obserwatorów do dzielenia się swoimi opiniami: Oczywiście traktujcie to jako luźne przemyślenia, możecie napisać, co myślicie o tym, bo w sumie to jestem ciekawa.