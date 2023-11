Wersow pochwaliła się SPEKTAKULARNĄ metamorfozą. "Najkrótsze włosy w moim życiu" (ZDJĘCIA)

Wersow w ostatnim czasie zdecydowanie zwróciła się w stronę naturalności. Idolka nastolatek wraz ze zbliżającą się premierą płyty zapowiedziała "no make-up erę". Rezultatem jej transformacji było ściągnięcie sztucznych rzęs oraz powrót do "normalnej wielkości" ust .

Wersow zrelacjonowała przebieg wizyty u fryzjerki

Potrzebuję cos zmienić, a co zmienia kobieta w pierwszej kolejności? Oczywiście, że włosy. Ale nie, nie będą to brązowe włosy. (...) Zmieniamy długość moich włosów - zapowiedziała na początku filmiku.

To będą zdecydowanie najkrótsze włosy w moim życiu. (...) Właśnie chciałam mieć zawsze taką krótką fryzurę, ale nigdy nie miałam odwagi. Jakoś coś we mnie się przełamało i tak stwierdziłam: Dobra, to jest ten moment, to jest ten czas, kiedy mogę sobie to zrobić i warto - skrupulatnie relacjonowała.