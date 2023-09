Wersow odsłoniła brzuch po cesarskim cięciu. "Moje ciało przeżyło wiele" (FOTO)

gość 41 min. temu zgłoś do moderacji 27 4 Odpowiedz

Boże ale to płytkie i puste i głupie co ona wypisuje. Jeszcze nawet nie ma pojęcia, a już się wymądrza. Na dodatek nakłada tą głupią, dziwną presję, żeby dziewczyny w czasie ciąży i połogu martwiły się z nią czy nie przybierają kilogramów?! To chore, że karze się dziewczynom w ciąży martwić czy przytyły zamiast tego czy dostarczyły własnemu organizmowi i dziecku odpowiednich minerałów, czy zjadły odpowiednio i odpoczywały wystarczająco, kiedy cały organizm wysila się do utrzymania małego "pasożyta". Na 2-3 miesiące po porodzie ona powinna się martwić czy dobrze zjadła, żeby mleko mieć najwyższej jakości, a nie czy mięśnie wracają do formy! I nie oszukujmy się, kobieta po ciąży nigdy już nie będzie miała ciała nastolatki, nigdy! Po co tak się oszukiwać?! Oczywiście, po kilku miesiącach zdrowego życia wszystko wraca do jakiejś normy, przynajmniej z zewnątrz, ale po pół roku od porodu dopiero się zaczyna destrukcja włosów i skóry i takie tam. Ta dziewczyna już się wymądrza i plecie farmazony w okołoporodowym amoku. Ktoś powinien jej zapewnić dobrego psychologa bo widać, że ma zaburzone postrzeganie siebie i świata i jeszcze przekazuje to innym naiwnym młodym dziewczynom.