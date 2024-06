Wersow pokazała zdjęcie z przeszłości. Przy okazji pochwaliła się OGROMNĄ metamorfozą. Tak teraz wygląda (ZDJĘCIA)

Wersow pokazała się w nowych włosach

Nic tak nie elektryzuje obserwatorów jak dramy i metamorfozy. Jako że Wersow unika konfliktów z innymi infleuncerami, dla potrzymania uwagi fanów postanowiła zaszaleć u fryzjera. W najnowszym odcinku na swoim kanale na YouTube gwiazda internetu pokazuje fanom, jak przechodzi tzw. glow up w 24 godziny. Jednym z elementów przemiany była wizyta u fryzjera.

Mama Mai postawiła na sporą zmianę. Na początku filmiku widzimy ją we fryzurze, jakiej jest, a w zasadzie była wierna od dłuższego czasu. Mowa o pofarbowanych na blond włosach do ramion. Zdecydowała się jednak wrócić do koloru i długości z czasów, kiedy nie była jeszcze tak znana. Wersow nie tylko przefarbowała się na ciemny blond wpadający w brąz, ale i przedłużyła też włosy doczepianymi pasmami.