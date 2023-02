Wersow w obcisłej sukience chwali się CIĄŻOWYMI KRĄGŁOŚCIAMI u boku Friza. Uroczo? (FOTO)

Wersow przez kilka miesięcy ukrywała ciążę

Friz tłumaczy się ze swoich słów o byciu tatą

Jakiś czas temu udzielałem wywiadu i tam padło pytanie, czy jestem gotowy na to, by być tatą. Ja chciałem oczywiście odpowiedzieć jakoś wymijająco, no ale przede wszystkim też nie skłamać. Powiedziałem tam, że na DZIEŃ DZISIEJSZY nie, bo mam montaż "Twoje 5 minut". No, ale całe szczęście montaż "Twoje 5 minut" się zaraz skończy, więc tak troszeczkę wam opowiem o kulisach, jak musiałem nie raz się gimnastykować, zresztą Wera też, żeby nic nie zdradzić, ale też nie skłamać, bo to też nie jest fajne - opowiadał.