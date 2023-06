Wersow zdradza, ile PRZYTYŁA W CIĄŻY!

Wersow o powrocie do figury sprzed ciąży

Na nagraniu, na którym wraz z przyjaciółmi omawia ciążowe fakty i mity oraz degustuje najdziwniejsze zachcianki, Wersow opowiedziała, co sądzi o swojej sylwetce sprzed ciąży . Jak wyznała, już teraz marzy jej się powrót do tamtej figury.

Ostatnio znalazłam jakieś stare zdjęcia. I naprawdę miałam takie: o kurde, tak wyglądałam? Teraz to już nie będę mieć żadnych kompleksów, jak będę ważyła tyle, co ważyłam przed ciążą. Jak będę tak wyglądać, to już spoko – powiedziała Weronika.