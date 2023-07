Wersow zdradza SZCZEGÓŁY PORODU. Ujawniła, czy rodziła naturalnie, czy zdecydowała się na cesarskie cięcie (WIDEO)

StrachMaOczy 21 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Ludzie są nienormalni... Bo obrzydliwe cc, bo obrzydliwa blizna itd itd... Heh... Ciekawe co byście powiedzialy jakby nie daj losie, przydarzył wam się jakiś okropny wypadek, tragedia czy tak jak u arabek notoryczne oblania kwasem, ciekawe co wtedy by było, płacz, krzyk, trauma, zgrzytanie zębów i to "s"? Ludzie... To kierując się waszą logiką ciekawe co ja mam powiedziec :) bezdzietna, nieródka, ale przez całe swoje życie mam dwie blizny na brzuchu, do dzisiaj- jedna mniejsza druga większa- jedna po rozlanym wyrostku i płukaniu wnętrzności i otrzewnej, druga po operacji gastroenterologicznej. A trzecia na podbrzuszu, dwie maciupeńkie blizny z dwóch stron, dwie mini dziureczki, po 2-2,5cm, po sterylce. To są moje blizy, blizny mojego życia. to jest moje ciało, mój organizm, moja skóra, moje blizny. Wiem że są operacje plastyczne by to skorygować (tak myślałam zza czasów nastolatki) ale teraz po 30+ mam to wszystko gdzieś. Mi jest z nimi dobrze. A facet też nie ma problemu podczas xxx. Są jemu całkowicie obojętne. Raz mój brzuch jest saute, a raz zakładam piękne gorsety. Jak ja chcę, jak my chcemy.