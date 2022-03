Węże 2022. Siedem nominacji dla Patryka Vegi, Wieniawa i Kożuchowska walczące o miano najgorszej aktorki, wielki powrót Karolaka...

W świecie show biznesu od kilku tygodni trwa sezon ceremonii przyznawania nagród. Szczególnie duże emocje budzą zwłaszcza imprezy związane z branżą filmową. Do tej pory zdążyliśmy już poznać laureatów m.in. Złotych Globów czy Nagród Gildii Aktorów Ekranowych, już w najbliższy poniedziałek rozdane zostaną natomiast prestiżowe Oscary. Podczas gdy zagraniczny show biznes nagradza najlepszych przedstawicieli branży, na naszym rodzimym podwórku właśnie zrobiło się głośno o aktorach i twórcach, dla których 2021 rok nie był raczej specjalnie udany. W środę poznaliśmy bowiem nominacje do Węży 2022.

O tytuł najgorszego aktora oprócz gwiazd filmu Patryka Vegi zawalczy także powracający w wielkim stylu do grona nominowanych Tomasz Karolak. Co ciekawe, aktor będzie również gospodarzem tegorocznej gali. Warto tutaj wspomnieć, że Karolak miał już okazję poprowadzić rozdanie Węży w 2015 roku. Jak to się skończyło? To chyba pamiętamy wszyscy...