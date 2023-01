Whitney Houston miała romans z asystentką Robyn Crawford! "Próbowano z niej zrobić SFRUSTROWANĄ LESBIJKĘ"

dle 12 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Szkoda kobiety... Może gdyby nie przejmowała się tak swoim publicznym wizerunkiem; może związałaby się z miłością swojego życia (takim kimś mogła okazać się Robyn) i żyłaby do dzisiaj (?). Może narkotyki nie zaistniałby w jej życiu w takim stopniu, w jakim były i nie miałoby miejsce uzależnienie, które koniec końców przyczyniło się do jej przedwczesnej śmierci... Szkoda, że związała się z tym przemocowcem i narkomanem. Może wcale go nie kochała; tylko nie mieściło jej się w głowie, by będąc sławną wyjść w tamtych czasach z szafy. Może jej manager definitywnie jej to odradził. Co by było, gdyby?...