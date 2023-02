Wiadomo, co stanie się z Zatoką Sztuki! Śledczy jeszcze niedawno przeszukiwali klub w powiązaniu z Iwoną Wieczorek...

Choć klub Zatoka Sztuki od dawna już nie funkcjonował, to i tak nieustannie trafiał na pierwsze strony gazet. Mimo wszystko takiego rozgłosu nie zazdrościł Zatoce raczej żaden przedsiębiorca. Za lokalem ciągnęło się pasmo skandali powiązanych z założycielami klubu oraz osobą "Krystka" , znanego też pod przydomkiem "łowca nastolatek" . Niedawno służby przeczesywały natomiast teren klubu w związku z nowymi informacjami w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek . Gdzie okiem nie sięgnąć, tam czekały kolejne mroczne sekrety.

Nowy początek dla Zatoki Sztuki

Wygląda na to, że felerny adres już wkrótce może zostać "odczarowany". Wiceprezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim ogłosiła za pośrednictwem Facebooka, że dawna Zatoka Sztuki wróciła pod władanie miasta.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 24.01.2023 budynek przy al. Mamuszki 14 wrócił do miasta . Po 4 latach batalii prawnej, sąd nakazał spółce Art Invest opuszczenie i opróżnienie nieruchomości. Wyrok jest prawomocny i opatrzony klauzulą wykonalności.

Jakie są plany Sopotu co do Zatoki Sztuki?

Planujemy stworzyć tam międzypokoleniowe centrum kultury. MDK, Teatr Na Plaży, Uniwersytet Trzeciego Wieku pękają w szwach. Potrzebujemy pracowni, sal koncertowych, miejsca dla organizacji społecznych. To, co bardzo ważne, to likwidujemy niezgodną z planem miejscowym funkcję hotelową.