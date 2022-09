Wiadomo, czemu książę George miał GRANATOWY garnitur na pogrzebie królowej Elżbiety II

Śmierć królowej Elżbiety II i wszystko, co z nią związane, to od 8 września jeden z najważniejszych tematów. Prasa rozpisuje się zarówno o roszadach wśród Windsorów, jak i kolejnych szczegółach dotyczących poniedziałkowego pogrzebu. Mnóstwo uwagi poświęcono doborowi strojów członków rodziny królewskiej, który - jak to zwykle bywa w przypadku royalsów - nie mógł być przypadkowy . Zarówno Kate Middleton , jak i Meghan Markle usiłowały przemycić ukryte znaki i w specjalny sposób uczcić pamięć babci ich małżonków. Dla przykładu obie wybrały tego dnia perłowe kolczyki, które mają symbolizować "łzy aniołów".

To że George'owi nie zawsze odpowiada narzucona protokołem musztra, wiadomo od dłuższego czasu. Już cztery lata temu mały książę buntował się przed noszeniem krótkich spodenek, bo, jak tłumaczył, "są głupie i wolał wyglądać jak tatuś". Wygląda na to, że jego apel dotarł do rodziców. Ponoć Kate i William starają się dać chłopcu nieco odetchnąć od sztywnych dworskich zasad i pozwolić małemu następcy tronu pobyć jeszcze dzieckiem. Us Weekly podawało jakiś czas temu, że książę i księżna Walii robią wszystko, by ich najstarszy potomek nie odczuł odpowiedzialności, jaka na nim spoczywa, gdyż "jest kochającym zabawę dzieckiem z uroczą, psotną stroną".