Wiadomo, ile Małgorzata Ostrowska-Królikowska zgarnie za udział w "Tańcu z gwiazdami". Zawrotna suma za odcinek

A w 6 odcinku moglaby zatanczyc Malgorzata z kochanka Pawla z Wroclawia. Na miejscu Opozdy bym chodzila na kazdy odcinek na zywo i czekala az ta stara🛍️sie pomyli i przewroci o wlasne nogi. Tyle zlego jej zrobila, jak w zagrozonej ciazy chodzila to ona goscila synalka z kochanka, a pozniej hejtowala z drugim synem Jankiem Opozde. Ja bym jej tego nigdy nie zapomniala. Opozda i tak jest duzo lepsza ode mnie. Ja bym juz dawno rozgadala dziennikarzom ze Pawel zdradzal Grazyne a ona udawala ze deszcz pada. Wstydz sie grazyna za to co zrobilas tej dziewczynie i jak ja obgadywalas i szczulas na nia znajomych np. Skrzynecka i wszystkich z teatru w najgorszym momencie jej zycia. Jak synalka wychowalas? Z Pawla wzial przyklad jak kobiety traktowac a ty jeszcze do tego reke przykladalas niszczac kobiete w pologu ktora dopiero co donosila zagrozona ciaze.