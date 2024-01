Wiadomo już, z kim Marcin Hakiel zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami": "Początkowo się jej WYSTRASZYŁ"

Program będzie znów ukazywał się w niedziele, tak jak za czasów, gdy emitował go TVN. Poprowadzą go Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz . Wiadomo też, że skład tancerzy po długiej przerwie zasili weteran "TzG" - Marcin Hakiel .

Wybrano partnerkę dla Marcin Hakiel w "Tańcu z Gwiazdami"

Hakiel już jakiś czas temu przyznał, że produkcja programu kilkukrotnie odzywała się do niego w sprawie poprzednich edycji, jednak do listopada ubiegłego roku nie kontaktowano się z nim w sprawie 27. odsłony tanecznego show. Gdy to zrobili, choreograf postanowił iść za ciosem, przyjąć ofertę i tym samym przypomnieć o sobie widzom.