Wiadomo, kiedy księżna Kate wróci do obowiązków. Pałac podjął decyzję

Ona nie ma raka, tylko usuniętego nie złośliwego guza. Myślę że mogła miec wrzody z powodu wymiotów w ciąży i ostrej diety, która stosuje. Podczas zabiegu wykryli guza. Podają jej chemię która ma na celu uniemożliwić powstanie komórek rakowych. Odpoczywa od bycia miłą non stop i przy okazji odwraca uwagę od Andrzeja bo wpłynął ponowny pozew ( sprawa oskarżeń pedofilskich). Zobaczcie jak Will się z nim witał ostatnio na nabożeństwie, z uśmiechem na ustach. Raka za to ma król. Harry przyjeżdża bo jego imię wypłynęło w sprawie przeciwko p diddiemu i muszą obgadać parę spraw. Przy okazji ustalą co ze spadkiem.