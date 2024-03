Wiadomo, kto zastąpi księżną Kate Middleton. "Dobrze sprawdziła się w ostatnich tygodniach"

Zdrowia ❤️wsz... 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dobrze, że kto ma zastąpić Karola i Kate. Gorzej jak się samemu choruje i jest się niepełnosprawnym, po operacjach, wypadku, urazach i musisz sobie radzić sam lub dodatkowo masz jeszcze schorowanych rodziców w podeszłym wieku i mieszkasz na wsi I jakoś trzeba sobie radzić a ciężko jest i inni Cię ignorują I tylko sami biadolą jak im źle. Przykre to. Ja choć ma ciężko to wspieram innych, tych w lepszej sytuacji też a ci ostatni widzą tylko siebie i nic o sobie nie można powiedzieć, bo Cię zgaszą, więc różnie to bywa z tym wsparciem, znajomi przestają się odzywać a rodzina poucza, krytykuje, ucisza.😢