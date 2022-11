Wiadomo, kto znalazł ciało zmarłego Aarona Cartera. Narzeczona wokalisty żegna ukochanego: "Wychowam naszego syna"

Aaron Carter zmarł w wieku zaledwie 34 lat. Amerykański piosenkarz, raper, aktor oraz młodszy brat Nicka Cartera z Backstreet Boys został znaleziony martwy w swoim domu w kalifornijskim Lancaster. Wiadomość o śmierci artysty zszokowała cały świat. Według ustaleń TMZ ciało celebryty miało zostać znalezione w wannie, a organy ścigania zostały poinformowane o zdarzeniu w sobotę o godzinie 11. Pierwsze informacje wskazywały, że Carter utopił się w wannie, we własnym mieszkaniu. Według najnowszych informacji ciało zmarłego wokalisty znalazła osoba, która opiekowała się na co dzień jego domem.

Aaron niedawno powiększył swoją rodzinę. W 2020 roku Carter i jego ukochana Melanie Martin powitali na świecie syna, Prince'a. Piosenkarz jakiś czas temu stracił prawa do opieki nad potomkiem na rzecz matki. We wrześniu zgłosił się jednak na odwyk, by odzyskać syna oraz uniknąć powrotu do nałogu po pięciu latach trzeźwości. Narzeczona Aarona pożegnała ukochanego w specjalnym oświadczeniu, które opublikował portal TMZ.