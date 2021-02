"Wiadomości" TVP bronią Agustina Egurroli przed "hejtem" i uderzają w Michała Piróga: "Nie powinien występować w roli ARBITRA ELEGANCJI"

NASI z TVN 7 min. temu zgłoś do moderacji 8 4 Odpowiedz

Gwiazdy TVN: ojciec Andrzeja Morozowskiego z TVN24, Mieczysław Mordechaj Mozes Morozowski (wcześniej nazywał się Jodek Mordka) był działaczem młodzieżówki Komunistycznej Partii Polski. Po wybuchu IIWŚ tchórzliwie uciekł z Polski i przebywał w ZSRR – po jej zakończeniu trafił do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (UB), następnie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ojciec Tomasza Lisa był prominentnym działaczem PZPR oraz dyrektorem Stacji Hodowli Zwierząt. Obecny redaktor naczelny "Newsweeka" w latach 80-ych odbywał praktyki studenckie w komunistycznej NRD, na Uniwersytecie im. Karola Marksa w Lipsku. Tadeusz Olejnik, ojciec Moniki Olejnik, był majorem SB. Działał w Biurze "B" MSW PRL. Co ciekawe, w tym samym biurze pracowała matka sędziego Tulei (był Tuleja - obecnie Tuleya, ładniej!), który jest teraz wynoszony pod niebiosa przez nietykalną Kastę. Tomasz Sianecki to syn Bolesława Sianeckiego, oficera w komórce Służby Bezpieczeństwa, która prześladowała duchowieństwo i wierzących. Zgłosił się do pracy w SB w Mińsku Mazowieckim w roku 1964, a po czasie za osiągnięcia i zaangażowanie został przeniesiony do pracy w Warszawie. Pomijając kilkuletnią przerwę, służył w bezpiece do 1990 r. Ojciec Kingi Rusin to współpracownik służb PRL, aktywista ORMO i PZPR, ważny pracownik Radiokomitetu. Piotr Kraśko – wnuk największego w PRL antysemity Wincentego Kraśko, sekretarza KC PZPR, odpowiedzialnego za hańbę Marca’68. Ojciec pana Piotrusia to Tadeusz Kraśko, który najbardziej lubił kobiety i wódkę. Drugą żoną pana Tadzia, kapusia SB, była Nina Terentiew, która Piotrusia wylansowała. I tak dalej… i tak dalej. Witamy w TVN!