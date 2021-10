Widzowie BEZLITOŚNI dla polskiej wersji "The Office": "Składam wniosek do prokuratury o obrazę uczuć serialowych" (WIDEO)

jaaaa 1 godz. temu zgłoś do moderacji 66 14 Odpowiedz

Połowa sukcesu serialu to odpowiednio dobrany aktor, musi on mieć to coś, coś co sprawi że widzowie go pokochają, wybaczą grzeszki i będą oglądać dalej, w polskiej wersji niestety zwykły pospolity aktor, jakoś mnie nie przekonuje.