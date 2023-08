Widzowie już podsumowali trzeci dzień Top of the Top Sopot Festival. Nie wszystkim się podobało: "PRYWATKA TVN-U. DRAMAT!"

Kolejny dzień Top of the Top Sopot Festival 2023 za nami. W środowy wieczór w Operze Leśnej odbył się dwuczęściowy koncert pod hasłem #GreatMoments, podczas którego przypomniano wydarzenia z historii festiwalu. Tego wieczora na scenie sopockiego amfiteatru wystąpili m.in. Agnieszka Chylińska, Julia Wieniawa, Natalia Nykiel, Natalia Szroeder oraz Ralph Kamiński. Imprezę poprowadzili zaś prezenterzy świetnie znani z anteny TVN - Dorota Wellman i Marcin Prokop, Agnieszka Woźniak-Starak oraz Olivier Janiak.

Top of the Top Sopot Festival. Na scenie gwiazdy TVN

Nie jest tajemnicą, że w związku z tegoroczną edycją Top of the Top Sopot Festival do Trójmiasta ściągnęło wielu celebrytów, na co dzień związanych są z TVN. W środę w jednym z sopockich hoteli odbyła się nawet prezentacja jesiennej ramówki stacji, na której pojawił się rzecz jasna tłum gwiazd emitowanych w telewizji formatów. Co ciekawe, TVN w kwestii promowania oferty programowej na nadchodzący sezon nie ograniczył się jedynie do wspomnianej prezentacji ramówki. Podczas wieczornego koncertu w Operze Leśnej nie zabrakło bowiem nawiązań do programów stacji.

Widzowie Top of the Top Sopot Festival na scenie sopockiego amfiteatru mieli okazję podziwiać nie tylko muzycznych gości, lecz również krótkie wystąpienia gwiazd TVN. Drugą część koncertu zatytułowaną "Wszystkie wymiary rozrywki" otworzył na przykład pokaz mody, w którym zaprezentowały się gwiazdy "Top Model". Niedługo później na scenę wkroczyła Martyna Wojciechowska. Podróżniczka przemaszerowała po scenie w asyście wykonujących widowiskową choreografię tancerzy, przy okazji pozdrawiając publiczność. Dorota Wellman i Marcin Prokop zaprosili zaś widzów na nowy sezon jej programu. Tego wieczora w Operze Leśnej można było też spotkać Kubę Wojewódzkiego. Ten wkroczył na scenę przy akompaniamencie czołówki swojego talk show, aby następnie... ogłosić przerwę reklamową.

Obecność gwiazd TVN na organizowanym przez stacje festiwalu nie powinna raczej nikogo dziwić. Okazuje się jednak, że nie wszystkim widzom spodobało się łączenie muzycznego wydarzenia z prezentacją oferty programowej stacji.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Lidia Kazan o zmianach w "Dzień Dobry TVN": "Myślę, że będzie czwarta para"

Top of the Top Sopot Festiwal. Widzowie krytykują promowanie programów TVN podczas festiwalu

Na oficjalnym facebookowym profilu TVN pojawiło się wiele komentarzy internautów, którym wyraźnie przeszkadzało promowanie programów stacji podczas środowego koncertu. Wielu było zdania, że całe wydarzenie bardziej przypominało ramówkę TVN niż muzyczny festiwal.

Jaki ma związek "Top Model" do festiwalu piosenki w Sopocie??? I wejście M. Wojciechowskiej? Może to nie festiwal, tylko ramówka tefałenu? A Gessler będzie?; Mam wrażenie, że to prywatka TVN-u, a nie Sopot; Festiwal ramówki TVN; To pakiet reklamowy stacji, a nie festiwal piosenki. Za chwilę Gessler będzie rzucała patelniami i mięsem (...); Co tu się odwaliło? To nie ten klimat, co kiedyś; Dramat!! Zniszczyli festiwal na poczet ramówki TVN - pisali internauci na Facebooku.

Niektórzy internauci uznali jednak wzmianki, że wzmianki dotyczące programów TVN i obecność telewizyjnych gwiazd podczas koncertu były całkowicie uzasadnione.

Mnie się podoba ten festiwal, ważniejsze, że jest zabawa, nic więcej. Dzisiaj było wiadomo, że będzie prezentacja ramówki jesiennej, o tym było mówione; Wystarczyło poczytać, że Sopot Hit Festiwal (Top of the Top - przy. red.) połączony jest z jesienną ramówką TVN. Po drugie, oni sami za to płacą, więc nie trzeba tego oglądać. Ludzie kochają szukać problemu tam, gdzie go nie ma; Świetny pomysł marketingowy, by połączyć ramówkę z festiwalem. Brawo! (...) - pisali inni użytkownicy.

Oglądaliście środowe koncerty w Sopocie?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.