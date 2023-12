Widzowie krytykują "Sylwestrową Moc Przebojów Polsatu". "NIE SŁYCHAĆ MUZYKI"

Jak co roku, telewizja Polsat zaprosiła swoich widzów na końcoworoczną zabawę pod hasłem "Sylwestrowa Moc Przebojów" . Do Chorzowa zjechały największe gwiazdy polskiej estrady, m.in. Kayah , Lady Pank i Dawid Kwiatkowski . Po kilkuletniej przerwie publiczność bawi się również przy największych przebojach discopolowych, serwowanych m.in. przez grupę Boys .

Wpadka podczas "Sylwestrowej Mocy Przebojów". Zawiodło nagłośnienie

Boże, co z tym nagłośnieniem; Kwiatkowski to samo - nie słychać muzyki w TV; Kwiatkowski śpiewa jakby siły nie miał, dramat, czy to nagłośnienie, czy jakoś źle rozkłada siłę głosu; Co to się z odsłuchem podziało?; Dźwięk do kitu, muzyki nie ma w ogóle; Jeszcze zdążycie zrobić coś z tym nagłośnieniem, działajcie; Nagłośnienie w tv leży. Nie ma podkładu, nie ma chórków, nie ma instrumentów - piszą rozczarowani widzowie.