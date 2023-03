Widzowie "Love Island" APELUJĄ O USUNIĘCIE Julii i Alicji przez hejt wobec Oli: "Produkcja powinna zareagować" (WIDEO)

Gość 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Oj tak, produkcja powinna jak najszybciej zareagować! Julia i Alicja to dwie dziewczyny o paskudnych charakterach. Alicja dama jakich mało , nie ma zaufania do chłopaka, ale d..py mu dała po kilku dniach znajomości,bo sobie zaklepala w ten sposób Mateusza. No brawo, świetny pomysł! Julia nie chce Kamila, ale już chce bo nikt inny jej nie chciał , a robi afery i sieje nienawiść do Oli. Przykre , że te dwie gwiazdy myślą, że są wspaniałe ,a są najbardziej nielubiane przez widzów. Jak najszybciej zrobić z nimi porządek