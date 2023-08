Widzowie MIAŻDŻĄ występy gwiazd podczas Earth Festival 2023: "JAKI FAŁSZ, MASAKRA". Padło nawet porównanie do Mandaryny (WIDEO)

Internauci krytykują występy gwiazd podczas Earth Festival 2023

Proekologiczne wydarzenie odbywa się już od kilku lat i ma charakter nie tylko okołomuzyczny, lecz także informacyjny. Na zaproszenie stacji w Uniejowie pojawili się tym razem m.in. Kayah, Sara James , Bryska, Mrozu , Brodka , Daria czy Paweł Domagała . Jak to zwykle bywa, nie wszystkie występy spodobały się jednak widzom, którzy zabrali się do komentowania na YouTubie i profilach stacji.

Internauci zwrócili szczególną uwagę na dwa wykonania. Pierwsze z nich to występ Kayah i Sary James, które wspólnie zaśpiewały przebój Michaela Jacksona "We Are the World" przy akompaniamencie orkiestry. Co prawda sporo reakcji było pozytywnych, jednak niektórzy twierdzą, że młoda wokalistka fałszowała, a starsza koleżanka miała sobie poradzić niewiele lepiej.