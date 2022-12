Widzowie OBURZENI obecnością polityków PiS na jubileuszowej gali Polsatu: "To NIE PRZYSTOI wolnym mediom!"

We wtorkowy wieczór telewizja Polsat miała absolutny monopol, jeśli chodzi o polską branżę rozrywkową. Z okazji swoich 30. urodzin stacja wyprawiła huczną galę w Teatrze Wielkim w Warszawie, zapraszając oczywiście na imprezę znamienitych gości, artystów, dziennikarzy i reporterów, którzy przyczynili się do rozwoju Polsatu w ostatnich kilkudziesięciu latach. Na widowni dało się jednak wypatrzeć też paru gości, których widzowie nie przyjęli już ciepło.

Mowa tutaj o reprezentantach obozu władzy w postaci wicepremiera Jacka Sasina i Ministra Kultury Piotra Glińskiego . W pierwszych minutach imprezy kamera zrobiła zbliżenie na lożę, w której zasiedli politycy PiS . Było to o tyle znamienne, że od dawien dawna Polsat starał się budować swoją pozycję na rynku jako medium obiektywnego, w kontrze do TVP i TVN. Należy przy tym zaznaczyć, że na sali znaleźli się też politycy związani z innymi ugrupowaniami, niemniej jednak internauci postanowili jasno wyrazić swoje niezadowolenie.

Ale z tym Sasinem i Glińskim to przesada. Jeszcze zostali przedstawieni przed właścicielem telewizji. Chyba będą dotacje; Czyżby PiSowska telewizja bis? Sasin to już odlot. Że Minister Kultury, to może wypada i zaprosić, ale reszta?; Pan respirator; Sprzedali się, to nie przystoi wolnym mediom;