Widzowie węszą USTAWKĘ w finale "Nasi w mundurach": "To jest chyba JAKIŚ ŻART". Uczestnicy też zabrali głos (FOTO)

Alex Morzyńska w ogniu krytyki

Równolegle z emisją ostatniego odcinka, wyniki zostały ogłoszone również na profilu show TTV na Instagramie. To tam widzowie jasno dali znać, co myślą o takim zakończeniu rywalizacji. W komentarzach nie brakuje wpisów sugerujących ustawkę.

Szczególnie oberwał pułkownik Krzysztof Przepiórka. Zdaniem widzów to właśnie on miał mieć największą słabość do Morzyńskiej, przez co finalnie wygrała.