Widzowie węszą ustawkę w "The Voice of Poland". Fryzjer gwiazd już się tłumaczy: "Jurorzy odwrócili się z własnej woli, NIE ZNAJĄC MNIE"

Kamila 29 min. temu

Pani doktor jak nie chce się od pacjenta zarazić to niech się zabezpiecza tak jak ją uczyli na studiach. A ja się badałam i żadnych bakterii nie mam które by mogły na panią doktor przeskoczyć. Ostatnio u lekarza nie byłam ale po co ja mam być jak wiem że to od tabletek bo jak ich nie wezmę to refluks znika z dnia na dzień. Ale niestety muszę je brać bo jak nie wezmę to nie mogłabym iść do sklepu żeby przypadkiem kogoś nie pobić na kwaśne jabłko. Pozdrawiam