Widzowie węszą USTAWKĘ w "The Voice of Poland". Jeden z uczestników występował wcześniej w TVP. "Przepychany jest chyba po znajomości"

14. już edycja "The Voice of Poland" weszła w etap odcinków na żywo. Co tydzień z programem żegnają się kolejni uczestnicy. W myśl idei show, do finału powinni dotrzeć najbardziej utalentowani wokaliści. Widzowie mają jednak pewne zastrzeżenia, co do tego, jak przebiegają eliminacje...

Ostatnio fani "The Voice of Poland" wzięli pod lupę fenomen Daniela Borzewskiego. 27-latek śpiewa nieźle, jednak przy innych uczestnikach słychać wyraźnie, że ma jeszcze pewne niedociągnięcia. W ostatnim odcinku zwróciła na to uwagę Justyna Steczkowska. Diwa dość chłodno oceniła jego występ, sugerując, że potrzebuje jeszcze kilku lekcji śpiewu.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Anja Rubik o znajomości z Emily Ratajkowski i Bieberami: "Zaplanowana jest wspólna kolacja"

"The Voice of Poland". Internauci węszą ustawkę. O kogo chodzi?

Mimo to Daniel przeszedł dalej i pojawi się w kolejnym odcinku. Jak się okazuje, wspomniany uczestnik już wcześniej był związany z Telewizją Polską. Przez jakiś czas występował razem z grupą taneczną Volt w programach "Jaka to melodia?", "Sylwester Marzeń z Dwójką" oraz "Dance Dance Dance".

Towarzyszył również na scenie Rafałowi Brzozowskiemu podczas niesławnego występu na Eurowizji w 2021 r. Oczywiście nie jako wokalista, a tancerz. To jednak nie wszystko. Daniel Borzewski ma też na koncie udział w wyborach Mistera Polski. W 2019 r. to właśnie jemu przypadł tytuł najprzystojniejszego mężczyzny w Polsce.

Trzeba przyznać, że to dość imponujące CV jak na 27 lat. W "The Voice" chodzi jednak nie o wygląd i zdolności taneczne, a o śpiewanie. Internauci coraz śmielej sugerują, że kolejne awanse Daniela są ustawione...

Aż ciężko mi uwierzyć w to, że odpadła Monika, Martyna, a tancerzyk został... Błagam, przecież to śpiewanie do kotleta; Jakoś mi się w te wyniki nie chce wierzyć; Tancerzyk co pracuje w TVP przepychany jest chyba po znajomości; Po co przepychacie tego tancerzyka co udaje że umie śpiewać? Śmieszne to jest; Masakra, to chyba ustawiane jest. Jak Daniel mógł tak daleko dojść i jeszcze przejść dalej? - czytamy w komentarzach na oficjalnym Instagramie programu.

Też uważacie, że Daniel powinien już odpaść z programu?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.