Wiecznie młoda Helena Christensen ZACHWYCA w czerwonej sukience na imprezie bogaczy w Nowym Jorku (ZDJĘCIA)

Nie oznacza to jednak, że Helena nie para się już modelingiem. Od czasu do czasu gwiazda przyjmuje te najbardziej prestiżowe zlecenia i tym samym nie pozwala o sobie zapomnieć miłośnikom mody.

We wtorek dawno niewidziana Christensen pojawiła się na nowojorskiej imprezie dla tamtejszej socjety, Noble Panacea x Saks Fifth Avenue Summer Solstice, którą zresztą poprowadziła. Supermodelka postarała się, żeby trudno było od niej oderwać wzrok: Dunka miała na sobie czerwoną sukienkę z cienkimi ramiączkami, którą podkreśliła oszałamiającą sylwetkę. Celebrytka urozmaiciła drapieżny "look" oryginalnymi sandałkami na obcasie i klasyczną torebką Chanel wartą ok. 20 tysięcy złotych. Wisienką na torcie były obfite usta Heleny muśnięte czerwoną szminką. Patrząc na najnowsze zdjęcia Christensen, można odnieść wrażenie, że czas się dla niej zatrzymał...