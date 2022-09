Wiecznie młody Krzysztof Ibisz i jego ciężarna ukochana pędzą do Opery Narodowej (ZDJĘCIA)

Jeszcze do niedawna Krzysztof Ibisz nie należał do gwiazd, które lubią rozprawiać o życiu prywatnym na łamach mediów. Jego podejście uległo wyraźnej zmianie, gdy zapałał uczuciem do młodszej o 27 lat Joanny Kudzbalskiej, uczestniczki drugiej edycji "Top Model". Dziś "wiecznie młody" gwiazdor nie może się nachwalić nowej ukochanej.