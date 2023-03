Wiedzieliście, że Katarzyna Figura ma syna? Oto, czym zajmuje się 36-letni Aleksander Chmielewski

Ucieczka miała miejsce w czasie, kiedy Figura promowała Pociąg do Hollywood, a oprócz tego związana była z przedsiębiorcą Janem Chmielewskim , z którym doczekała się jedynego syna. Aleksander Chmielewski przyszedł na świat w 1987 roku, a jego rodzice rozwiedli się po zaledwie trzech latach miłości .

Pierworodny 60-latki raczej stroni od mediów - nie zobaczymy go ani na ściankach, ani w wywiadach, których i tak udzielał raczej sporadycznie. Raz jednak zdarzyło mu się porozmawiać z samą "Vivą!", gdzie przyznał się, że w dzieciństwie momentami brakowało mu zapracowanej mamy, która ze względów zawodowych musiała przebywać poza domem.

Tym zajmuje się Aleksander Chmielewski - jedyny syn Katarzyny Figury

Po rzuceniu europeistyki młody dorosły rozpoczął studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, których również nie ukończył. Skończył za to aktorstwo, do którego przywiodła go ciekawość. Młody aktor ponoć sam chciał przekonać się, z czym przez lata mierzyła się jego mama, a sam wystąpił w kilku polskich produkcjach, m.in. w "Komisarzu Alexie" czy "Ludziach i bogach".