"Wiejska" Małgorzata Rozenek relacjonuje rodzinną niedzielę: "NIE MA JAK U MAMY" (ZDJĘCIA)

Jak się okazuje, nie wszystkim podoba się to, że pociecha Majdanów od pierwszych dni życia gości na instagramowych profilach znanych rodziców. Niespodziewanie skrytykować praktyki rodzicielskie gwiazdorskiej pary zdecydowała się naczelna polska komentatorka. W udzielonym niedawno jednemu z portali wywiadzie Ilona Łepkowska stwierdziła, że "Perfekcyjna" niepotrzebne robi z syna "słup reklamowy".

Nawet jeśli się dorobi do tego teorię, że się dzięki temu zarobi na jego edukację w jakimś Oxfordzie, to jest dorabianie teorii do praktyki - oceniła bezkompromisowa 66-latka.